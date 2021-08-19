Петрозаводск, 19 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Республике Карелия лабораторно подтверждено 170 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили 19 августа в региональном оперштабе. Это на четыре случая больше, чем сутками ранее, и на семь случаев больше, чем два дня назад.

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Только один из вновь выявленных носителей был ранее привит от коронавируса. Шестеро новых заболевших уже оказались в тяжелом состоянии. В целом же на лечении в стационарах Карелии находится 537 человек с ковидом, из них 49 — в тяжелом состоянии, из них в критическом состоянии — шестеро пациентов.

Доля свободных коек в коронавирусных стационарах Карелии за день уменьшилась с 35% до 25%. За последние сутки выписаны по выздоровлению со стационарного и амбулаторного лечения 178 человек, скончался один пациент.

Всего за время пандемии в республике выявили 59 116 случаев заражения, выздоровели 55 587 человек, скончались 754 человека.