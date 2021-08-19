Канберра, 19 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В июле текущего года уровень безработицы в Австралии упал на 0,3 процентных пункта до 4,6%. Об этом 19 августа сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Новые данные Австралийского статистического бюро (ABS) показали, что с июня по июль количество австралийцев, пришедших на рынок труда, выросло на 2000, но число отработанных часов сократилось на 0,2%. Снижение количества отработанных часов происходит на фоне того, как несколько штатов переживают длительные локдауны из-за COVID-19, когда многие люди не работают, но по-прежнему официально трудоустроены.

«Изменения на рынке труда в Новом Южном Уэльсе в период с июня по июль оказали большое влияние на национальные показатели», — заявил в ходе пресс-конференции представитель ведомства Бьорн Джарвис.

По его оценкам, в Новом Южном Уэльсе резко сократились как занятость (-36 000 человек), так и безработица (-27 000 человек), при этом численность рабочей силы сократилась примерно на 64 000 человек.