Сухум, 19 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Мобильный госпиталь Минобороны России, прибывший в Сухум для помощи абхазским медикам, был развёрнут менее, чем за сутки. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Абхазии.

(сс)Владимир К Сухум. Грузия

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«Мы развернули 100 коек для лечения больных, зараженных коронавирусной инфекцией. 46 из них обеспечиваются кислородом. Также подготовлено 12 реанимационных коек», — процитировали в пресс-службе начальника госпиталя Абдулмеджида Магомедова.

На вопрос о том, сколько российские военные медики пробудут в Сухуме, руководитель госпиталя ответил, что они будут находиться столько, сколько потребуется.

Сообщается, что госпиталь посетил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба. Он встретился с Магомедовым и поблагодарил российских медиков за то, что они прибыли на помощь «в самый сложный момент». Министр рассказал, что они будут жить на территории государственной дачи, которая находится рядом с санаторием «Айтар», где развернули госпиталь.

Напомним, в Абхазию прибыл госпиталь МО РФ из Будённовска Ставропольского края. Этот госпиталь уже приезжал в Сухум и проработал там с октября 2020 года до марта 2021 года.