Новосибирск, 19 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Новосибирске в этом сезоне будет отремонтировано более 100 участков дорог индивидуальной жилой застройки и 30 участков тротуаров. Об этом сегодня, 19 августа, заявил мэр города Анатолий Локоть.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тротуар

По егшо словам, решение о выделение средств из вышестоящих бюджетов было принято недавно, поэтому все работы предстоит провести в короткие сроки — до окончания строительного сезона.

«Новосибирск получит из резервного фонда правительства Новосибирской области 180 млн рублей. Из них 50 млн рублей — на ремонт тротуаров, 130 млн рублей — на ремонт дорог частного сектора (грейдирование и отсыпка). Сложность заключается в том, что лето заканчивается, и за короткое время предстоит провести большой объём работ, но всё выполним», — уверяет Локоть.

Напомним, в конце июля Новосибирская область получила из федерального бюджета дополнительно один миллиард рублей — на решение первоочередных социальных задач.