Киев, 19 августа 2021, 09:26 — REGNUM Украина должна вводить только реально работающие антироссийские санкции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 августа в ходе интервью журналистам на острове Змеиный.
По его словам, номинальные «санкции», которые фактически не работают, дискредитируют украинские органы власти.
Президент Украины считает, что власти страны должны обращаться к другим странам, чьи санкции могут ударить по российским чиновникам, имеющим собственность за рубежом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что украинская «Крымская платформа» будет постоянно напоминать миру о «проблеме» Крыма, добровольно воссоединившегося с РФ в 2014 году.
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