Киев, 19 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Украина должна вводить только реально работающие антироссийские санкции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 августа в ходе интервью журналистам на острове Змеиный.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По его словам, номинальные «санкции», которые фактически не работают, дискредитируют украинские органы власти.

«Мы вводили много персональных санкций против российских военных. Я смотрю: ну ввели? Ввели… Постоянно вводить санкции против тех, на кого эти санкции не влияют — я считаю, что это не действенный способ», — отметил Зеленский.

Президент Украины считает, что власти страны должны обращаться к другим странам, чьи санкции могут ударить по российским чиновникам, имеющим собственность за рубежом.

«Есть государства, США, Германия, Франция, Великобритания, которые могут своими санкциями реально, решительно действовать против тех или иных российских чиновников и «временных» чиновников Крыма, у которых есть что-то где-то за границей», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что украинская «Крымская платформа» будет постоянно напоминать миру о «проблеме» Крыма, добровольно воссоединившегося с РФ в 2014 году.