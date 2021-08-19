Чебоксары, 19 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Чебоксарах раскрыта кража мраморной скульптуры в виде ангела с одной из могил. В преступлении подозревают сотрудника одной из ритуальных компаний, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Ольга Юрченко ИА Красная Весна Кладбище

Оперативные мероприятия начались после обращения в полицию 60-летнего чебоксарца, который сообщил о пропаже мраморной скульптуры с могилы супруги. Миниатюрная статуя в виде молящегося ангела была сделана под заказ в одной из московских компаний за 47 тыс. рублей и установлена на кладбище в 2015 году. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Правоохранители отмечают, что на след подозреваемого удалось выйти «неожиданно».

"Потерпевший при просмотре роликов в соцсети увидел видео, главными героями которого были дети, а на заднем фоне стоял похищенный ангел», — говорится в сообщении.

В совершении преступления подозревают жителя Новочебоксарска, который, по данным полиции, вину признал и сообщил правоохранителям, что скульптура ему сразу приглянулась, и он решил забрать её домой. В ведомстве отмечают, что подозреваемый работает в одной из ритуальных компаний Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту кражи десятков мешков с железнодорожными деталями.

Подробнее: С закрытой чебоксарской базы похитили партию железнодорожных деталей