Новороссийск, Краснодарский край, 19 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Несколько улиц и два десятка дворов подтоплены в новороссийском посёлке Южная Озереевка после ливня, прошедшего в ночь на 19 августа. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

(сс) jarmoluk Ливень

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«В 6 утра вместе с заместителями выехал в Южную Озереевку. Здесь за ночь подтопило центральную часть села. Удар залповых осадков пришёлся на улицы Мира, Свободы, Ильича. Подтопленными оказались порядка 20 домов», — написал на своей странице в instagram мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

https://www.instagram.com/p/CSvjwUrjNBv/

На подтопленных территориях ведутся работы по откачке воды.

Ранее на территории Краснодарского края на период с 18 по 21 августа было объявлено штормовое предупреждение — синоптики прогнозировали ливни, град, шквалистый ветер. Добавим, что на территории Новороссийска продолжает действовать режим ЧС, введенный из-за сильных ливней ранее.