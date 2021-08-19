Кемерово, , 09:18 — REGNUM Председатель Общественной палаты Кузбасса Анна Юдина, уполномоченный по правам человека Зоя Волошина, уполномоченный по правам ребёнка Валентина Богатенко и уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Латышенко подписали соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Соглашения позволят улучшить взаимодействие и координацию нашей работы по защите и восстановлению прав и свобод, законных интересов детей, прав субъектов предпринимательской деятельности с использованием всех имеющихся у нас информационных, правовых и организационных возможностей», — прокомментировала председатель Общественной палаты области Анна Юдина.

Стороны договорились вести взаимный обмен информацией о ставших известными нарушениях прав и свобод, о проведении совместных мероприятий, научно-практических конференций, семинаров и круглых столов.