Деревня Алабино, Московская область, , 09:15 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу личноопробовал трассу конкурса «Танковый биатлон», управляя танком Т-80БВМ, в преддверии начала «Армейских международныхигр». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Танки в городе Марина Каширская © ИА REGNUM

В подмосковномАлабине, где 22 августа начнутся «Армейские международные игры», Шойгу проехал на Т-80БВМ подготовленную для состязаний танковых экипажейтрассу протяженностью свыше 4 километров. По итогам проверки министр высоко оценил готовностьинфраструктуры полигонакпроведению АРМИ-2021 и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.

Ранее сообщалось, что «Танковый биатлон» пройдет в рамках АРМИ-2021пройдет на полигоне Алабинос 22 августа по 4 сентября, в нём примут участие команды более чем из 20 стран.