Деревня Алабино, Московская область, 19 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу личноопробовал трассу конкурса «Танковый биатлон», управляя танком Т-80БВМ, в преддверии начала «Армейских международныхигр». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Марина Каширская ИА REGNUM Танки в городе

В подмосковномАлабине, где 22 августа начнутся «Армейские международные игры», Шойгупроехал на Т-80БВМ подготовленную для состязаний танковых экипажейтрассу протяженностью свыше 4 километров. По итогам проверки министр высоко оценил готовностьинфраструктуры полигонакпроведению АРМИ-2021 и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.

Ранее сообщалось, что «Танковый биатлон» пройдет в рамках АРМИ-2021пройдет на полигонеАлабинос 22 августа по 4 сентября, в нём примут участие команды более чем из 20 стран.