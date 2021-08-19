Оренбург, 19 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области на лечение амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией выделят дополнительно 50 млн рублей. Такое решение принято губернатором, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Она также отметила, что ежедневно регион тратит 1,5 млн рублей на амбулаторное лечение больныхCOVID-19.Глава минздрава заявила об отсутствии дефицита антиковидных лекарств. В частности, на складе имеется 700 упаковок «Фавипиравира».

Напомним, в Оренбуржье ежедневно выявляют более 350 заражений коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 62 633 случая.