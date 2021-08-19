Белу-Оризонти, Бразилия, 19 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Атлетико Минейро» одержал победу над аргентинским «Ривер Плейтом» в ответном матче ¼ финала Кубка Либертадорес. Встреча прошла в Белу-Оризонти и завершилась со счётом 3:0.

Вячеслав Евдокимов Футболист Халк

Экс-игрок «Зенита» Халк, выступающий в составе «Атлетико Минейро», забил гол и отдал результативную передачу. Кроме того, дубль оформил нападающий Федерико Сарачо.

В первом матче «Атлетико Минейро» одержал победу со счётом 1:0. Таким образом, бразильский клуб вышел в полуфинал турнира, где сыграет с бразильским «Палмейрасом».