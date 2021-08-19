Лондон, 19 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Великобритании выставили на продажу редкий спидстер Aston Martin Vanquish Zagato Speedster 2018 года выпуска. Объявление о продаже размещено на сайте Pistonheads.

Pistonheads.com Aston Martin Vanquish Zagato Speedster 2018 года выпуска

Кузов Aston Martin Vanquish Zagato Speedster получил оттенок Lava Red. Кроме того, в состав оснащения модели входит пакет Villa d’Este, рулевое колесо от One-77, черные патрубки выхлопа, тормозные суппорты, корпуса боковых зеркал из углеродного волокна, а также черные подрулевые лепестки.

Интерьер модели получил отделку из шоколадной и бежевой кожи с красной проточкой. При отделке также была использована алькантара.

Выставленный на продажу спидстер оснащён 595-сильным «атмосферником» V12 объёмом 5,9 л. В качестве трансмиссии предусмотрен 8-ступенчатый «автомат».

Редкий экземпляр оценили в 845 тыс. фунтов стерлингов (около 85,7 млн рублей).

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