Сеул, , 09:11 — REGNUM Северная Корея на прошлой неделе опубликовала навигационное предупреждение для северо-восточных районов Японского моря на период с 15 по 16 августа, что обычно предшествовало проведению ракетных пусков или других испытаний оружия, но в данном случае никаких подобных действий не осуществляла. Об этом представитель Комитета начальников штабов (КНШ) вооружённых сил Южной Кореи 19 августа сообщил журналистам на брифинге в Сеуле.

Запуск. КНДР Haz.de

Пхеньян обычно таким образом предупреждает суда об опасности захода в определённые районы.

представитель КНШ ВС Южной Кореи «Однако в течение указанного периода не производилось никаких пусков ракет или артиллерийских стрельб».

По словам представителя КНШ, военные не располагают информацией о том, планировал ли северный сосед по полуострову реально проводить испытания оружия, но был вынужден «отменить их по техническим причинам». Или же целью навигационного предупреждения была «преднамеренная дезинформация».

Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР в очередной раз выступили с критикой в адрес Южной Кореи по поводу совместных военных учений с США.

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