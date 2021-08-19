Ставрополь, 19 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Эксперимент по введению курортного сбора в ряде субъектов России оправдал себя. Опыт пилотных регионов можно внедрять на постоянной основе. Такое мнение высказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Никита Устинов ИА REGNUM Скульптура орла — символ Кавминвод

«Будем ходатайствовать о том, чтобы продолжить эксперимент. Думаю, его все-таки нужно разворачивать на постоянной основе», — цитирует губернатора ТАСС.

Владимиров положительно оценил применение курортного сбора на курортах Кавминвод, отметив, что инициатива о продлении эксперимента уже обсуждалась с правительством РФ и президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я обратился к президенту, чтобы эксперимент был утвержден на постоянной основе. Сейчас идут дебаты, по итогам какого года это делать. Но мы имеем поддержку в этом отношении», — заявил Владимиров.

Как сообщало ИА REGNUM, Ставрополье стало участником эксперимента по курортному сбору с 1 мая 2018 года. За 20 месяцев с этой даты было собрано по этому проекту более 460 млн рублей. Как сообщил Владимиров, в 2021 году планируется собрать 357 млн рублей.

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