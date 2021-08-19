Миасс, Челябинская область, 19 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Миасском городском округе Челябинской области введён особый противопожарный режим. Об этом сообщает региональное минэкологии.

Zkot Озеро Тургояк

Режим будет действовать с 20 августа. Причиной для него стал риск возникновения природных пожаров.

На озёрах Инышко и Тургояк, а также в лесах запрещается разводить костры и размещать кальяны и мангалы. Также пока нельзя находиться в этих местах с палатками.

Базы отдыха по-прежнему открыты. Но граждане, которые обираются там отдыхать, должны будут сообщать заранее о своём приезде.