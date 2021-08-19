Кемерово, 19 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Кемеровской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Краснобродскую городскую больницу поступил цифровой маммограф, в Гурьевскую районную больницу — комплекс суточного мониторирования. Общая стоимость оборудования — 13,1 млн рублей, сообщает региональное правительство.

Больница

«Оборудование, поступившее в больницы региона, позволяет врачам проводить раннюю и более точную диагностику онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, которые занимают лидирующие позиции по причинам смертности в России и в Кузбассе», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Уточняется, что новый цифровой маммограф позволит специалистам выполнять по 2000 исследований в год. А аппарат суточного мониторирования, который получила Гурьевская районная больница, предназначен для автоматического измерения артериального давления и частоты пульса с возможностью регистрации и расчёта дополнительных параметров, характеризующих физическую активность, гемодинамику и состояние стенок центральных артерий.