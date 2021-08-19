Киев, , 09:11 — REGNUM Так называемая «Крымская платформа» будет «колокольней», при помощи которой украинское государство будет «бить в колокола», напоминая миру о Крыме. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 августа во время интервью журналистам на острове Змеиный.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что «Крымская платформа» будет единственной постоянно действующей площадкой, на которой будет обсуждаться вопрос Крыма. В офисе «Крымской платформы» ежедневно будут рассматриваться вопросы, касающиеся полуострова, прежде всего гуманитарные.

«Надо бить в колокола. Для этого нужно, чтобы была колокольня, были руки. Считаю, что до этого момента, до «Крымской платформы», не было того колокола, а вот люди и руки были и есть», — отметил Зеленский.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. Данное решение поддержало подавляющее большинство участников референдума, который предварительно был проведён на полуострове. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве, с результатами которого не согласились жители Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский выразил мнение, что крымчане не считают себя русскими, поэтому гипотетическое «возвращение» украинской власти воспримут с радостью.

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