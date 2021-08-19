Киев, 19 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Так называемая «Крымская платформа» будет «колокольней», при помощи которой украинское государство будет «бить в колокола», напоминая миру о Крыме. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 августа во время интервью журналистам на острове Змеиный.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Он рассказал, что «Крымская платформа» будет единственной постоянно действующей площадкой, на которой будет обсуждаться вопрос Крыма. В офисе «Крымской платформы» ежедневно будут рассматриваться вопросы, касающиеся полуострова, прежде всего гуманитарные.

«Надо бить в колокола. Для этого нужно, чтобы была колокольня, были руки. Считаю, что до этого момента, до «Крымской платформы», не было того колокола, а вот люди и руки были и есть», — отметил Зеленский.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. Данное решение поддержало подавляющее большинство участников референдума, который предварительно был проведён на полуострове. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве, с результатами которого не согласились жители Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский выразил мнение, что крымчане не считают себя русскими, поэтому гипотетическое «возвращение» украинской власти воспримут с радостью.