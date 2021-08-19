Саратов, 19 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 247 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 19 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 76 пациентов, с признаками ОРВИ — 165 человек, у шести пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 249 заражений. Всего подтверждено 77 913 случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 72 340 человек, за сутки — 220 пациентов.

Наибольшее количество инфицированных за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 100 человек, остальные — в других районах области. Среди заболевших преобладают жители старше 60 лет — 70 человек, 26 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, разработка лекарств для лечения COVID-19 занимает гораздо более длительное время, чем создание вакцин, а также требует вложения огромных средств. Кроме того, есть и другие инфекции, от которых существуют вакцины, однако нет лекарственных препаратов — корь и бешенство.

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