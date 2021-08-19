На Камчатке под «Дальневосточные кварталы» приготовили 20 гектаров
Петропавловск-Камчатский, 19 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Жильё в Камчатском крае подешевеет на 15−20% благодаря программе «Дальневосточные кварталы». Об этом заявил 19 августа глава региона Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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Владимир Солодов также отметил, что в регионе уделяют внимание повышению объёмов строительства и доступности жилья. По словам главы края, эта задача очень актуальна для Камчатки. За прошлый год объёмы строительства в регионе были увеличены в полтора раза.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко также обещал снизить в регионе цены на жильё с помощью «Дальневосточных кварталов». Ранее в программе изъявили желание участвовать также Хабаровский край, Забайкалье, Якутия и ЕАО.