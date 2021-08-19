Петропавловск-Камчатский, 19 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Жильё в Камчатском крае подешевеет на 15−20% благодаря программе «Дальневосточные кварталы». Об этом заявил 19 августа глава региона Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Pixabay.com Строительство

Читайте также: На Сахалине обещают снизить цены на жильё

«Сегодня было принято решение о том, что проект «Дальневосточный квартал» Минвостокразвития при содействии Минстроя РФ будет активно реализовываться в том числе на Камчатке. Мы видим несколько участков общей площадью до 200 тысяч квадратных метров, по которым жилье за счет преференций, предоставляемых по линии федеральных ведомств, будет дешевле примерно на 15−20 процентов. В ближайшее время проект будет запущен», — сказал губернатор Камчатского края.

Владимир Солодов также отметил, что в регионе уделяют внимание повышению объёмов строительства и доступности жилья. По словам главы края, эта задача очень актуальна для Камчатки. За прошлый год объёмы строительства в регионе были увеличены в полтора раза.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко также обещал снизить в регионе цены на жильё с помощью «Дальневосточных кварталов». Ранее в программе изъявили желание участвовать также Хабаровский край, Забайкалье, Якутия и ЕАО.