Киев, 19 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Три случая заболевания редкой и опасной болезнью — дирофиляриозом, были выявлены на Украине с начала нынешнего года. Об этом 19 августа сообщает украинское министерство здравоохранения.

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При этом указанное заболевание распространяется при укусе комара, после которого под кожей человека оказываются круглые гельминты Dirofilaria.

Этот вид паразитов может мигрировать под кожей на расстояние до 30 см и их возможно удалить только путем хирургической операции.

Как уточнили в минздраве Украины, у пациентов были извлечены гельминты в размере 11, 7 и 12 см, в одном случае из правой кисти, а в двух других — из левого глаза.

В то же время, известно, что проблема дирофиляриоза обусловлена широкой циркуляцией возбудителя в природе и отсутствием необходимых мер по выявлению и дегельминтизации зараженных этим видом паразитов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа стало известно, что от нового заболевания — листериоза — на Украине в 2018 году погиб первый человек.