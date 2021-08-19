Чебоксары, 19 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Имущество обанкроченной птицефабрики «Чувашский бройлер» выкупается за 108,9 млн рублей. Новым владельцем имущества станет чувашское общество «ВДС», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на протокол о результатах проведения закрытых торгов по лоту № 1.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Курица

В первый лот по делу о банкротстве ОАО «Чувашский бройлер» включено имущество птицефабрики, связанное с выращиванием птицы и включённое в единый лот. Торги были закрытыми и проводились в форме публичного предложения. Согласно документу, в них принял участие один заявитель — общество с ограниченной ответственностью «ВДС» из Цивильского района Чувашии.

Начальная цена лота, согласно извещению о проведении публичного предложения, составляла 435 566 360 рублей. 30 июля в рамках торгов от компании «ВДС» поступило предложение о выкупе предлагаемого имущества птицефабрики за 108 941 590 рублей.

18 августа конкурный управляющий ОАО «Чувашский бройлер» сообщил о заключении договора купли-продажи с победителем торгов — ООО «ВДС». Договор заключён 17 августа по цене в 108 941 590 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ВДС» зарегистрировано в 2005 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — выращивание однолетних культур.

Как сообщало ИА REGNUM, 49% акций в уставном капитале ОАО «Чувашский бройлер» принадлежат республике. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии признал предприятие банкротом.