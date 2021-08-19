Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» одержал победу над парагвайской «Олимпией» в ответном матче ¼ финала Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 5:1.

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В составе «Фламенго» дубль оформил нападающий Габриэл, ещё по голу забили Бруно Энрике и Вилиан Арау. Кроме того, мяч в свои ворота отправил защитник «Олимпии» Сауль Сальседо.

У «Олимпии» точным ударом отметился полузащитник Хорхе Рекальде (45).

В первом матче «Фламенго» одержал победу со счётом 4:1. Таким образом, бразильский клуб вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем противостояния «Барселона» (Эквадор) — «Флуминенсе» (Бразилия).