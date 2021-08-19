Сеул, 19 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. 25 августа в Сеуле состоится встреча главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента Колумбии Ивана Дуке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Tokota Иван Дуке

По их словам, глава Колумбии совершит визит в Южную Корею в период с 24 по 26 августа

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят пути укрепления сотрудничества в ряде сфер, включая цифровую трансформацию, экологическую инфраструктуру, сельское хозяйство и здравоохранение, а также способы расширения обменов в преддверии 60-летия установления дипломатических отношений, которое страны будут праздновать в 2022 году.

Кроме того, Мун Чжэ Ин намерен заручиться поддержкой Колумбии в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.