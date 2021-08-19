Барнаул, 19 августа, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 19 августа 2021 года от коронавируса привились 577 644 человека (+7922 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Yarregion.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 125 152 жителя региона получили первую прививку (+1489 за сутки), и 451 610 человек (+6326 за сутки) полностью привиты. Также известно, что ещё 882 человека прошли повторную вакцинацию (+27 за сутки).

В настоящее время Алтайский край получил уже 725 433 комплекта вакцины (+1150 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2021 года алтайский губернатор Виктор Томенко признал: чтобы достичь коллективного иммунитета необходимо прививать не менее 10 тысяч человек в сутки.

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