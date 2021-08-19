Оренбург, 19 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Оренбуржец стал жертвой мошенничества и лишился 2,38 млн рублей после участия в «электронных торгах», сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Про данным ведомства, житель Оренбурга откликнулся на объявление, размещённое в интернете, об увеличении дохода путем участия в торгах на электронной бирже. С финансовой площадкой был заключен онлайн-договор. В течении полугода мужчина вносил деньги на указанные счета, однако прибыли так и не получил. Тогда оренбуржец понял, что его обманули и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются граждане, причастные к хищению денег. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.