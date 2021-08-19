Барнаул, 19 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 19 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4408 человек, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тяжелобольных насчитывается 787 (-2 за сутки), из них 200 подключены к аппаратам ИВЛ (-10 за последние сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (15 884 человека, +41 за сутки) и ОРВИ (42 951 человек, + 222 за сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3702 детей (+29 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (67 314 человек, +269 за сутки) новый вирус победили 51 618 человек (+229 за сутки).

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