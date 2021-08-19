Москва, 19 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Тридцать лет назад в Москве начался так называемый «августовский путч»: по Всесоюзному радио объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), советское руководство заявило о болезни президента СССР Михаила Горбачёва.

Dima Tanin Советские танки у Спасских ворот, у входа в Кремль после путча 19 августа 1991 года

В Москву вводят войска, Горбачёв изолирован в своей резиденции в крымском Форосе. Главной целью ГКЧП было объявлено сохранение территориальной целостности СССР: они добивались срыва подписания нового союзного договора — в апреле 1991 года Горбачёв начал Новоогаревский процесс, был разработан проект Союза Суверенных Государств (ССГ), его подписание должно было состояться 20 августа. Документ фактически упразднял СССР.

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Возле Белого дома днём 19 августа собрались тысячи протестующих, к ним вышел президент РСФСР Борис Ельцин. В своём «Обращении к гражданам России» он назвал ГКЧП государственным переворотом, а его участников объявил государственными преступниками.

Члены ГКЧП были арестованы 21 августа, новый союзный договор был подписан, КПСС запретили. 8 декабря 1991 года Белорусской ССР, РСФСР и Украинской ССР в обход всех норм международного права, Конституции СССР в Беловежской пуще были подписаны соглашения об упразднении СССР как субъекта международного права.

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