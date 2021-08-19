Москва, 19 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Москве автопарк общественного транспорта пополнят 400 новых современных электробусов по контрактам жизненного цикла (КЖЦ). Они предполагают долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщиков, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Электробус

В 2021 году победителями конкурсов на поставку электробусов стали ООО «Русские автобусы — Группа ГАЗ» и ПАО «КамАЗ». С ними подписаны контракты на обслуживание машин сроком на 15 лет. Цена договоров превышает 24 млрд рублей

Москва закупает электробусы по КЖЦ на 7−30 лет в зависимости от специфики закупаемого оборудования с 2018 года. За это время подписано семь контрактов на сумму 60,6 млрд рублей, предусматривающих поставку и обслуживание 1000 электробусов.

Как сообщало ИА REGNUM, на улицы Москвы вышел 700-й электробус, сообщил 17 августа мэр Москвы Сергей Собянин.

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