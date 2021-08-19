Москва, 19 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. На выборах в сентябре нынешнего года Центральная избирательная комиссия не будет обустраивать цифровые избирательные участки для дистанционного участия в голосовании. Об этом 19 августа рассказал зампред ЦИК Николай Булаев в ответ на запрос издания «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Как следует из ответа зампреда ЦИК изданию, на выборах в нынешнем году не будет продолжен эксперимент с внедрением цифровых избирательных участков.

«Применение экспериментальных комплексов цифрового избирательного участка в единый день голосования 19 сентября 2021 года федеральным законодательством не предусмотрено», — говорится в ответе Булаева.

Также в нем отмечается, что российский Центризбирком будет изучать вопрос о дальнейшем применении таких комплексов.

При этом цифровые участки необходимы для того, чтобы люди могли отдать свои голоса на выборах в своих регионах, находясь в другом городе.

Отметим, первый эксперимент с цифровыми участками прошел в Москве в сентябре 2019 года.