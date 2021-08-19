Нур-Султан, , 08:54 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Токаев высоко оценил уровень Российско-Казахстанского сотрудничества в торгово-экономической сфере, отметил увеличение объёма торговли между двумя государствами на 26% за первые пять месяцев 2021 года. «Я приветствую Ваше желание персонально включится в данную работу и абсолютно уверен в успехе», — прокомментировал Токаев включённость Мишустина в планы по развитию двустороннего сотрудничества России и Казахстана.

Российский премьер-министр передал президенту Казахстана «наилучшие пожелания» от президента РФ Владимира Путина, поблагодарил казахстанскую сторону за тёплый приём. «Мы искренне дорожим дружбой, партнерством, сотрудничеством с братским Казахстаном», — заявил Мишустин. Он также высоко оценил эффективность экономического сотрудничества, в том числе в плане производства вакцины от коронавируса «Спутник V».