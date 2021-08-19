Киев, , 08:56 — REGNUM Жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 августа в интервью журналистам на острове Змеиный.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На вопрос журналиста о том, как «отвоевать мозги» жителей Крыма, Зеленский ответил:

«Что касается именно Крыма, то я считаю, что это именно вопрос территории».

По его словам, жители полуострова не считали себя русскими. Такое впечатление сложилось у Зеленского во время поездок в Крым до 2014 года

«Местные жители всё равно не считали себя русскими, говорили, что они — крымчане», — рассказал он.

Зеленский убеждён, что с 2014 года жители Крыма поняли, что у полуострова есть будущее исключительно в составе Украины, поэтому возвращение украинской власти они воспримут с радостью.

«Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить. Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне», — подчеркнул президент Украины.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения соответствующего референдума. Поводом для волеизъявления стал госпереворот в Киеве, который уничтожил законную власть на Украине и поставил жителей Крыма перед выбором — признать новый украинский режим или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что к 2035 году у Украины появится мощный военно-морской флот, в составе которого будут, в частности, малые подводные лодки.

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