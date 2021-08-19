Кишинёв, 19 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 18 августа выявили 485 случаев заражения коронавирусом в ходе 6385 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 263 074 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 254 452 человека, в том числе 162 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 512 пациентов с COVID-19, из которых 47 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6328 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали восемь таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 345 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 6644 тестов. Выздоровевшими врачи признали 147 человек, скончались трое пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавии в последние дни резко растёт число выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки. 15 августа сообщили о 97 выявленных случаях, 16 августа — о 200 случаях.