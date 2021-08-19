Село Ачхой-Мартан, Чечня, 19 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Чечне произошел трагический несчастный случай — в результате падения ворот погиб трехлетний ребенок. По данному факту организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Prokuror-kaluga.ru Трагедия

Инцидент случился в селе Ачхой-Мартан вечером 17 августа. Как предварительно установлено, во время игры трехлетний мальчик случайно задел металлические ворота, которые были выставлены вдоль стены забора в частном домовладении для последующей установки. Конструкция упала, придавив собой ребенка. От полученных телесных повреждений он скончался.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Дети, оставленные без присмотра, зачастую становятся жертвами несчастных случаев или сами являются источниками трагедий. Так в одном из районов Грозного несовершеннолетние подожгли дерево на пустыре рядом с жилыми домами. Огонь едва не перерос в крупный пожар, его удалось потушить после того, как кто-то из жильцов вызвал пожарных.