Берн, 19 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Швейцарский «Янг Бойз» одержал победу над венгерским «Ференцварошем» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2.

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В составе «Янг Бойз» голы забили нападающий Элия Мешак, полузащитник Венсан Сьерро и защитник Улиссес Гарсия. У «Ференцвароша» дубль оформил форвард Франк Боли.

Ответный матч состоится 24 августа в Будапеште (Венгрия).

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