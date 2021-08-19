Уяр, Красноярский край, 19 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Полицейские по горячим следам раскрыли кражу из православного храма в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 августа в ГУ МВД России по региону.

24.мвд.рф В Красноярском крае раскрыли кражу из православного храма

Охранное устройство в храме сработало накануне ночью. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что неизвестный проник в помещение по приставной лестнице, разбив окно. Из церковной лавки были похищены церковные кольца и крестики. Также были вскрыты три ящика для пожертвований. Общая сумма ущерба — более 25 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали в Уяре. Мужчина 1983 года рождения ранее был судим за имущественные преступления. У него нашли похищенные изделия и деньги.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый заключён под стражу на два месяца.

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