Сеул, 19 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Сети появились шпионские снимки модели Hyundai Ioniq 6 с электрическим мотором. Фотографии с автомобилем размещены на сайте Motor1.

Motor1 Hyundai Ioniq 6

Засняли модель во время дорожных испытаний в США.

Электрический Ioniq 6 станет серийным воплощением концепт-кара Prophecy, представленного около полутора лет назад. Шоу-кар выглядел, как четырехдверный электрический Porsche 911, поэтому будет интересно, как был спроектирован его дорожный собрат. Однако большая часть кузова машины покрыта чёрным камуфляжем.

На фото можно разглядеть колёса, заднее стекло и покатую крышу. От концепт-кара тестовая модель отличается стандартными зеркалами заднего обзора, которые установлены вместо миниатюрных видеокамер. Также автомобиль получил более крупные крылья, увеличенные свесы и центральные оконные стойки.

На глобальном авторынке новый Ioniq 6 появится в 2022 году.

Напомним, Hyundai планирует расширить географию продаж семиместной версии Hyundai Creta (Alcazar). Ожидается, что помимо индийского рынка это авто появится в Мексике, где модель была замечена в ходе дорожных испытаний.

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