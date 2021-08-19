Мальмё, Швеция, 19 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Шведский «Мальмё» одержал победу над болгарским «Лудогорцем» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В составе «Мальмё» голы забили полузащитники Велько Бирманчевич на 26-й минуте и Йо Инге Бергет на 61-й.

Ответный матч состоится 24 августа в Разграде (Болгария).

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