Джакарта, , 08:44 — REGNUM В общей сложности 1 560 780 доз вакцины против коронавируса, произведенной компанией Pfizer, доставят в Индонезию, сообщает CNN Indonesia.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

Агентство по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии ранее заявляло, что эффективность вакцины Pfizer в возрастной группе 12−15 лет составляет 100%, а для детей старше 16 лет эффективность составляет 95,5%.

Ранее Индонезия получила 190 072 080 вакцин, включая 144 700 280 вакцин от компании Sinovac, 16 121 640 доз вакцины AstraZeneca, 8 250 000 вакцин Sinopharm и 8 000 160 доз вакцин Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Австралии отправило в Индонезию аппараты искусственной вентиляции легких, защитные маски и вакцины для борьбы с коронавирусом.

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