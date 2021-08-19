Ульяновск, 19 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают регистрировать новые травяные и лесные пожары. Это следует из данных управления МЧС.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Травяной пожар

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По данным ведомства, 18 августа пожарно-спасательные подразделения девять раз выезжали на тушение сухой травы. В том числе три очага выявлено в Кузоватовском районе, по два — в Ульяновске и Чердаклинском районах, один — в Сенгилеевском районе. Общая площадь, пройденная огнём за последние сутки, составила 0,184 гектара.

Кроме того, 18 августа потушили один лесной низовой пожар. Он произошёл возле Димитровграда в Мелекесском лесничестве. Его обнаружили в 14:00 на площади 0,2 гектара, ликвидировали в 16:30 на площади 0,37 гектаров. В тушении участвовали 12 человек, также привлечено четыре единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа брандмейстеры потушили пять возгораний сухой травы на площади 5,058 гектаров. Также был ликвидирован лесной пожар в Мелекесском лесничестве Чердаклинского района, его площадь составила 6 гектаров.