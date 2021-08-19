Рабат, 19 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Крупный лесной пожар, вспыхнувший на севере Марокко 14 августа, локализован. Об этом заявил глава марокканского центра управления климатическими рисками в лесах Фуад Ассали, 18 августа сообщило агентство Maghreb Arabe Press.

bertknot Лесной пожар

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Возгорание началось в лесу Сугна в провинции Шефшауэн. Огонь успел уничтожить около 1,1 тысяч га растительности. Для его тушения задейстовали около 520 человек и восемь самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа власти департамента Вар на юго-востоке Франции объявили, что из-за крупного лесного пожара в регионе погибли два человека и еще 24 пострадали.