Иркутск, 19 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2021 года Иркутская область стала лидером по темпам ввода жилья в Сибири. Об этом 19 августа информирует сайт сибирского полпреда.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Строительство жилья

Отмечается при этом, что за данный промежуток времени в Приангарье введено 582 тысячи квадратных метров площади, что на 79,3% превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

«Для достижения целевых показателей по вводу жилья на территории Иркутской области продолжается поддержка проектов жилищного строительства в рамках реализации регионального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда». Кроме того, наш регион включён в программу комплексного развития территорий (КРТ)», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, программы по стимулированию жилищного строительства направлены, прежде всего, на разработку комплексного подхода при строительстве жилья, увеличение его объёмов, повышение доступности жилья для населения.

В 2021 году на реализацию пяти мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства из федерального бюджета предусмотрено 283,8 млн рублей.

Выделенные средства позволят застройщикам осуществить подключение к сетям водоснабжения и водоотведения четырёх проектов развития территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидером по строительству жилья в Сибири была Новосибирская область. В январе — июне 2021 года на её долю приходилось около четверти всего введённого на территории округа жилья.

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