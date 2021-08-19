Москва, 19 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, почему есть вакцина от коронавируса, однако до настоящего времени не создан препарат для лечения COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препаратов, так как все предполагали, что это сезонная инфекция. Работы в этом направлении ведутся, но, помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин», — приводит его слова РИА Новости.

Также инфекционист уточнил, что исследования в этом направлении продолжатся и прекратятся только в случае, если вирус станет сезонным.

При этом Горелов отметил, что разработка лекарств занимает гораздо более длительное время, чем создание вакцин, а также требует вложения огромных средств. Кроме того, он добавил, что есть и другие инфекции, от которых существуют вакцины, однако нет лекарственных препаратов, — корь и бешенство.

Помимо этого, он добавил, что лучше осуществлять профилактику заболевания, нежели его лечить.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что делать дополнительные дозы прививки от COVID-19 — это то же самое, как раздавать дополнительные спасательные жилеты людям, у которых они уже есть.