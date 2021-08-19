Лиссабон, 19 августа, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Португальская «Бенфика» одержала победу над нидерландским ПСВ в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Alface «Бенфика» празднует гол

В первом тайме «Бенфика» забила два гола. Отличились полузащитники Рафаэл Силва на 10-й минуте и Юлиан Вайгль на 42-й.

На 51-й минуте нападающий ПСВ Коди Гакпо сократил отставание в счёте.

Ответный матч состоится 24 августа в Эйндховене (Нидерланды).