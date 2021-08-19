Зеленский: планируем построить большой флот к 2035 году
Киев, 19 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 августа в интервью журналистам на острове Змеиный.
Зеленский отметил, что задача флота — разблокирование черноморского региона, который якобы оказался «заблокирован» после воссоединения Крыма с Россией.
По его словам, в составе нового флота Украины будут корветы, военные катера и даже малые подводные лодки.
Зеленский отметил, что на Украине также будут построены военные базы, в частности одна из них — возле Бердянска.
Президент Украины уточнил, что вопрос усиление ВМС страны будет обсуждаться, в частности, во время встречи с президентом США Джозефом Байденом.
Напомним, ранее украинский оборонный концерн «Укроборонпром» объявил о планах по созданию базы для ремонта вертолётов Ми-17 в Турции.