Киев, 19 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 августа в интервью журналистам на острове Змеиный.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Есть задача к 2035 году построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года», — сказал он.

Зеленский отметил, что задача флота — разблокирование черноморского региона, который якобы оказался «заблокирован» после воссоединения Крыма с Россией.

«Я понимаю, что мы не можем ждать 20 лет, пока у нас появится инфраструктура для полноценного судостроения, поэтому мы начнём строить флот, в том числе и в других государствах. Параллельно мы строим на Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», — рассказал президент Украины.

По его словам, в составе нового флота Украины будут корветы, военные катера и даже малые подводные лодки.

Зеленский отметил, что на Украине также будут построены военные базы, в частности одна из них — возле Бердянска.

«В этом масштабном проекте мы рассчитываем на поддержку со стороны Европейского Союза, Великобритании и США», — сообщил он.

Президент Украины уточнил, что вопрос усиление ВМС страны будет обсуждаться, в частности, во время встречи с президентом США Джозефом Байденом.

Напомним, ранее украинский оборонный концерн «Укроборонпром» объявил о планах по созданию базы для ремонта вертолётов Ми-17 в Турции.