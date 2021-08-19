Оренбург, 19 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Оренбурге 20 августа во второй половине дня пройдет книжный фримаркет «Готовимся к учебному году вместе». Организатором выступает областная библиотека им. Н.К. Крупской.

Pixabay.com Книги

«На наших книжных развалах будет представлено около 1000 печатных изданий, полезных для школьников, их родителей и педагогов: учебная, методическая, справочная, научно-популярная и художественная литература», — отметили в учреждении.

Помимо бесплатного обмена литературой посетителям обещают интересные познавательные экскурсии по главной библиотеке региона, интеллектуальные игры и викторины.

Стоит отметить, что это будет уже четвёртый фримаркет. Впервые такой формат опробован на предновогоднем фримаркете в декабре 2020 года. Мероприятия пользуются успехом.