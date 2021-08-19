Москва, 19 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Москве во всех взрослых и детских поликлиниках запущен новый сервис — цифровой паспорт участка. Участковые врачи получат доступ к сведениям о пациентах своего участка в режиме онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

Rosminzdrav.ru В поликлинике

В цифровом паспорте участка отражается вся актуальная информация по участку в целом и отдельно по каждому пациенту. Врачи смогут эффективнее следить за здоровьем москвичей, что повышает качество оказания медпомощи.

Ранее информация о пациентах участкового врача хранилась только в бумажных журналах, а теперь обновляется в режиме реального времени и доступна медикам в любой момент в удобном формате, что существенно экономит время.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницы и поликлиники Москвы поступило более 2 тысяч единиц современного медицинского оборудования.

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