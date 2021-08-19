Чебоксары, 19 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Шумерлинском районе Чувашии на строительство нового водопровода и канализации выделено более 36,3 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Сергей Бобров ИА Красная Весна Нет воды

Заказчиком является администрация Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района. Речь идёт об организации водоснабжения села Нижняя Кумашка (строительство объектов водоснабжения и канализации).

Начальная цена контракта определена в размере 36 313 370 рублей. Данные средства выделяются из республиканского бюджета Чувашии и казны Нижнекумашкинского сельского поселения.

Электронный аукцион назначен на 26 августа. При подписании контракта работы должны быть сданы к 15 декабря 2021 года.

Отметим, что в то же время на капитальный ремонт водонапорной башни в деревне Норваш-Кошки Янтиковского района выделено 1 568 790 рублей. Заявки для участия в аукционе завершат принимать 26 августа.